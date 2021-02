Crosetti sugli assembramenti di tifosi a Bergamo: “come se Atalanta-Valencia non fosse mai esistita”

Nonostante i richiami dell’Ats Bergamo, ieri almeno 200 tifosi dell’Atalanta si sono ritrovati all’esterno dello stadio, prima della partita contro il Real Madrid. Un comportamento quanto meno incosciente in un momento in cui i contagi da Covid tornano ad aumentare. Tra l’altro proprio a Bergamo, una delle città più colpite dalla pandemia. Sul tema scrive Maurizio Crosetti, su Repubblica.

“Restano le scene dei tifosi schiacciati uno sull’altro prima dell’inizio, fuori dallo stadio, molti senza mascherine: come se non ci fosse un domani, ma soprattutto come se non ci fosse stato niente prima, nella città italiana mortalmente ferita dal Covid come nessun’altra. Questo nuovo tipo di assembramento da stadio chiuso non è inedito, si era visto anche prima del derby di Milano, ma a Bergamo diventa tutto speciale, più intenso, anche più incredibile. L’anno scorso, proprio Atalanta-Valencia contagiò un sacco di gente e qualcuno ne morì. Come se niente fosse. Come se non fosse stato niente”.