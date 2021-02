Corsport: Il Napoli ha sprecato la sua occasione di portare avanti un progetto

Il Napoli ha perso l’occasione di portare avanti il suo progetto, scrive il Corriere dello Sport. Quel progetto che era nella testa di tutti con l’arrivo di Gattuso prima e il mercato estivo poi

Quel Napoli è durato un po’, si è acceso e si è spento, ha infiammato e si è perduto, ha sprecato un tempo della sua evoluzione ed ha subito gli effetti o la maledizione del destino

Molte ombre si sono calate su Gattuso e il suo futuro, che doveva essere lungo e glorioso si è in qualche modo oscurato, così come i rapporti con il presidente De Laurentiis che, secondo il Corriere dello Sport, non sono di certo recuperati