CorSport: Genoa-Napoli, Ospina alla quarta partita consecutiva da titolare

“Tra i pali altra conferma per Ospina, giunto alla quarta partita consecutiva da titolare in dieci giorni: Meret comincerà ancora dalla panchina in barba a quell’uso consolidato dell’alternanza andata in scena con una certa regolarità fino alla trasferta di Verona”.