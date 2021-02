CorSport: Gattuso sommerge Lozano di urla perché ha capito che ne ha bisogno sempre

“Meno male che c’è lui dovrebbe sospirare Gattuso”, che tra infortuni, Covid e flessioni di rendimento, non può fare affidamento su diversi giocatori

Contro la Juventus saranno sei i calciatori su cui Gattuso non potrà fare affidamento, tra infortuni e Covid. Non ci saranno Koulibaly, Ghoulam, Manolas, Hysaj e Demme, ma nemmeno Fabian è in condizione.

Zielisnki, scrive il Corriere dello Sport,

“sembra non si riprenda più da uno di quei letarghi che gli appartengono”.

Mentre Insigne è ancora alle prese con la delusione per non aver centrato il rigore contro la Juventus in Supercoppa.

L’unico sul quale il Napoli può contare davvero è Lozano.

“Lozano è intoccabile, meno male che c’è lui dovrebbe sospirare Gattuso, che probabilmente lo sommerge di urla («chuckyyyy, chuckyyyyy») proprio perché ha capito che ne ha bisogno sempre, in qualsiasi momento; e anche Bakayoko, che pure avrebbe bisogno di altro riposo, sarà costretto a rovistare nel fondo del barile”.