CorSport: De Laurentiis non parla, ma scrive

E’ il commento del Corriere dello Sport al tweet di ieri del presidente del Napoli. Un tweet che arriva a distanza di una settimana da quello con cui il patron confermava la fiducia a Gattuso.

“Insomma, i contorni della storia sono questi e continuano a essere scritti su un foglio di colore bianco-social, ma nel frattempo è sul verde del prato, del campo del Maradona nella fattispecie, che il Napoli dovrà continuare a rinforzare la panchina di Rino con i risultati e con le prestazioni. La squadra, del resto, vive in una sorta di bolla azzurra; e non c’entrano le Asl, i tamponi o cose del genere: piuttosto, il gruppo ha deciso di isolarsi e di partecipare alla vicenda lavorando e lottando con Gattuso. Ecco: il modo migliore possibile, considerando che oggi andrà in scena il primo atto di un febbraio in cui la componente sportiva e la componente societaria si giocheranno il futuro su tutti i fronti in sette partite: in Coppa Italia, con l’Atalanta; in campionato, e dunque in chiave Champions, contro Genoa, Juve e ancora i nerazzurri di Gasp; e in Europa League, con il Granada”.