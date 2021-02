Corbo: il prossimo allenatore del Napoli? Non prometterà scudetti, ma almeno spettacolo

Qual è l’identikit del prossimo allenatore del Napoli? Antonio Corbo sulle pagine di Repubblica ragiona su quello che sarà il post Gattuso, preso atto che sarà divorzio al termine nella stagione.

Benitez è la chiave d’ingresso per un mercato sontuoso, ma il Napoli investirà in botteghe care tipo Real Madrid? Quanto potrà investire, incassare come una volta, da Cavani a Jorginho? Se è vero che a Napoli sono passati straordinari tatticisti come Marchesi, Lippi e Bianchi, ma il pubblico ama ancora Vinicio e Sarri, la logica porta a immaginare un nuovo allenatore che non prometta scudetti, ma almeno spettacolo.