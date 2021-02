Conte: “La qualificazione si giocherà nei 180 minuti”

Il tecnico dell’Inter non sottovaluta la Juve: “Arriverà con il dente avvelenato dopo la sconfitta in campionato”

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte a RaiSport alla vigilia della prima semifinale contro la Juventus

“Ma la nostra fase offensiva non cambia – ancora Conte -, i principi restano i soliti: non è la prima volta che manca Romelu. Ora riposerà in modo forzato, potrà lavorare per presentarsi alla ripresa del campionato in buona condizione. Domani, con Lautaro, toccherà a Sanchez”