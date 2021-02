Cazzullo: «Quella volta che intervistai Don Benzi mentre benediva i panini dell’autogrill»

In un’intervista a Libero, Aldo Cazzullo gioca a collocare i principali protagonisti degli ultimi trent’anni nei gironi della Divina Commedia. Il parametro utilizzato sono le interviste che ha dedicato loro.

Bill Gates, ad esempio, è stato una delusione, perciò lo scrittore lo colloca in Purgatorio.

Keith Richards vorrebbe andare all’inferno.

«Vorrà sicuramente andare all’Inferno. L’artista maledetto, il chitarrista dei Rolling Stones mi accolse in una suite da sceicco in un albergo del XVI arrondissement, il più chic di Parigi. Come per farsi perdonare la location milionaria, era vestito da satanista, pieno di gioielli con i teschi…».