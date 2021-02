Calciomercato.com: il futuro di Meret potrebbe essere all’Inter

I nerazzurri sono tra i club che hanno preso informazioni sul friulano, diventato seconda scelta per Gattuso. E il suo agente, Pastorello, ha sempre avuto una corsia preferenziale con l’Inter

Gattuso ha ormai accantonato l’alternanza in porta tra Ospina e Meret. Il colombiano sembra essere il prescelto per il ruolo di portiere titolare e adesso toccherà vedere come reagirà il collega escluso. Meret ha voglia di giocare. Difficile che scelga la permanenza a Napoli in queste condizioni, scrive Calciomercato.com, che non esclude che il friulano possa approdare all’Inter.

“A 23 anni (24 il mese prossimo) ha capito che non può permettersi un altro anno nell’ombra. Non vuole più accontentarsi delle briciole, il suo futuro sarà in un altro club. Offerte ufficiali non ne sono ancora arrivate, ma tra le squadre che hanno chiesto informazioni c’è l’Inter, a caccia dell’erede di Handanovic“.

Al momento la situazione finanziaria del club nerazzurro non consente di pensare al mercato, ma c’è un fattore che potrebbe aiutare i piani di Marotta e Ausilio.

“Il profilo dell’ex portiere dell’under 21 è molto gradito dalle parti di Porta Nuova. Lo sa bene il suo agente, Federico Pastorello, che con i nerazzurri negli ultimi anni ha avuto una corsia preferenziale (Lukaku l’operazione più importante). E potrebbe averla anche la prossima estate”.