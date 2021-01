Tuttosport: il Napoli vuole tenere Milik sulla graticola fino alla fine del mercato

La questione Milik è piuttosto spinosa per il Napoli. Tuttosport scrive che De Laurentiis intende tenere l’attaccante sulla graticola fino agli ultimi giorni di mercato e solo a quel punto accettare un’offerta che non si discosti troppo dai 10 milioni e che provenga da un’altra federazione.

“Da ieri il ds Giuntoli è alle prese con una necessità che parte dalla cessione di Milik all’interno di questa finestra di mercato. Per una doppia ragione, snellire il monde stipendi ed evitare di perdere a parametro zero un attaccante che a febbraio compirà 27 anni. Però il Napoli vorrà tenerlo sulla graticola fino a pochi giorni dalla chiusura delle contrattazioni. La sensazione è che solo in chiusura di mercato il Napoli potrebbe accettare di vendere Milik a una cifra prossima ai 10 milioni di euro. Preferibilmente ad una società di altra federazione, mentre in Italia sarebbe plausibile che l’Inter chieda Milik al Napoli come conguaglio per la cessione definitiva di Politano”.