Top e Flop: Zielinski è mancato tantissimo al Napoli, Vidal sostituito da Conte per disperazione

Donnarumma portiere saracinesca. Tonali dovrebbe illuminare il gioco del Milan ma non trova tempi, modi e spazio per farlo

Top

Zielinski (Napoli) doppietta di pregevole fattura, davvero bella la finta ed il successivo tiro sul secondo goal. Raggiunge quota 4 rete nella classifica marcatori. Un giocatore che era mancato tantissimo, causa Covid, alla causa azzurra e che il Napoli spera di aver ritrovato per aspirare a risultati ambiziosi e prestigiosi.

Martinez (Inter) tripletta di buona fattura ed una autorete provocata. Cosa vogliamo di più dal Toro che inizia il 2021 nel migliore dei modi, che raggiunge quota 9 in classifica marcatori.

Donnarumma (Milan) portiere saracinesca. Preciso e puntuale nelle uscite. Ipnotizza Caprari che tira a lato un calcio di rigore

Flop

Vidal (Inter) anello debole del centrocampo neroazzurro. E’ costantemente in ritardo, fuori condizione protagonista in negativo del rigore provocato. Per disperazione viene sostituito da Conte alla fine del primo tempo.

Morrone (Crotone) non inizia nel modo migliore il 2021 per il difensore del Crotone. Si lascia superare da Martinez che taglia dietro di lui e firma il goal provvisorio 1-1, poi butta il pallone nella sua porta nel tentativo di anticipare l’argentino, che gli era scappato via ancora una volta.

Tonali (Milan) anello debole del centrocampo rossonero. Dovrebbe illuminare il gioco della squadra di Pioli ma non trova i tempi, i modi, lo spazio. Poi con una entrata a gamba alta viene espulso.