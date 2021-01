Tardelli: “Basta! Ridateci arbitri che decidano”

Su La Stampa: Troppe liti e discussioni, mentre arbitri, allenatori e giocatori dovrebbero lottare insieme per un calcio migliore e credibile

Marco Tardelli sulle pagine de La Stampa elogia il calcio che ha saputo tornare in campo in questo periodo di pandemia ed essere da esempio e conforto per molti. Ma non tutto è filato liscio secondo lui

litigi e discussioni che vanno oltre lo sport ed i suoi valori. Ho visto una classe arbitrale, naturalmente non faccio di tutta l’erba un fascio, non all’altezza della situazione

Gli allenatori in quanto professionisti sbagliano con certe uscite, ma anche gli arbitri lo so e anche loro dovrebbero evitare di esagerare. Per questo lui chiede uno sforzo congiunto

Arbitri, allenatori e giocatori che lottano per un calcio migliore e credibile

E in questo senso Tardelli boccia Valeri per come è intervenuto nella lite Lukaku-Ibrahimovic. Ma il suo è un attacco anche alla tecnologia nel calcio

Abbiamo una Var che somiglia ormai molto alla nostra burocrazia pubblica, difficile da capire per chi la deve applicare e per chi la deve subire. Basta! Ridateci arbitri che decidano nel bene e nel male senza paura, indipendenti da tutto e tutti.