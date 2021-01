Sky: Milik parte per Marsiglia, oggi le visite mediche

Il polacco partirà per la Francia con un volo privato. Operazione conclusa

Sul suo sito, Gianluca Di Marzio scrive che Milik partirà oggi per Marsiglia, per iniziare la sua nuova avventura calcistica. Lo farà dopo aver rinnovato il suo contratto col Napoli. Operazione conclusa, dunque. Questa mattina il polacco effettuerà le visite mediche

“Arkadiusz Milik arriverà oggi in Francia, per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Marsiglia: il centravanti partirà infatti questa mattina con un volo privato e, già in giornata, sosterrà le visite mediche con la squadra di Villas Boas”.