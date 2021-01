Scuola, 21 studenti e 4 docenti contagiati in 24 ore, 169 persone in isolamento. Focolaio a Fuorigrotta

Lo dice il bollettino giornaliero sui contagi nelle classi dell’Asl Napoli 1. Alla scuola Minniti 18 bambini contagiati nella stessa classe: hanno partecipato ad una festa

21 studenti e 4 docenti delle scuole primarie positivi al Covid e 169 contatti stretti, tra scuola e famiglia, in isolamento domiciliare. E’ il bilancio riportato dal bollettino giornaliero sui contagi nelle scuole dell’Asl Napoli 1 del 23 gennaio. Si riferisce ad una sola giornata. I casi sono stati registrati a Bagnoli e Fiorigrotta, Arenella-Vomero, Stella-San Carlo all’Arena, Avvocata-Monte Calvario-Porto e Mercato.

Nella circoscrizione Vomero-Arenella 1 studente positivo e l’isolamento di 19 contatti stretti in ambito scolastico e di 2 contatti familiari (entrambi risultati già positivi al Covid). In quella San Carlo all’Arena, per 1 studente contagiato, sono finiti in quarantena 12 contatti stretti in ambito scolastico e 3 contatti familiari (di cui 2 già risultati positivi al virus). Per quanto riguarda Avvocata-Monte Calvario, per 3 studenti positivi, i contatti stretti in ambito scolastico in isolamento sono 19, 9, invece, quelli familiari (di cui 7 positivi).

La situazione più preoccupante è quella di Bagnoli-Fuorigrotta. Qui sono 16 gli studenti positivi. Fanno tutti parte della stessa classe dei 3 segnalati negli ultimi 2 giorni. In questo caso, i contatti stretti in ambito scolastico che sono stati messi in isolamento sono 26, mentre quelli familiari sono 49. E’ in questa circoscrizione che si concentrano i 4 docenti positivi (che hanno determinato, a loro volta, 26 contatti stretti in ambito scolastico e 4 contatti familiari 4 in quarantena).

A Fuorigrotta si tratta di un vero e proprio focolaio, come scrive Repubblica Napoli. 18 bambini contagiati nella stessa classe, nel plesso Zanfagna dell’istituto comprensivo Minniti. Un’insegnante che mantiene l’anonimato dichiara al quotidiano che si tratta di casi conseguenti ad una festa. Positive anche le 4 maestre dei bambini.

Il focolaio a Fuorigrotta ha costretto l’Unità di crisi regionale a riunirsi di nuovo per analizzare la situazione. Da domani è in programma uno screening per i docenti e il personale scolastico, in collaborazione con i medici di base che faranno i test rapidi ai lavoratori.

Domani torneranno in classe, in presenza, le scuole medie. Una settimana più tardi, il 1 febbraio, anche le superiori.