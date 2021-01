Roma, Juventus, Milan e Inter sbarcano su Fortnite

In arrivo, su Fortnite, uno dei videogiochi più noti al mondo, le skin di 23 squadre di calcio tra cui Roma, Juventus, Inter e Milan. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Le skin saranno disponibili dal 23 gennaio. Già dal 20, però, partecipando alla Pelé Cup, si potrà visitare il nuovo hub a tema calcio.

“Il Milan, inoltre, organizzerà un torneo per festeggiare questa partnership e metterà in palio i prodotti del club. Il 23, inoltre, in occasione della gara interna con l’Atalanta posizionerà sugli spalti di San Siro 1.000 sagome con i personaggi di Fortnite in maglia rossonera”.