Repubblica: perché il Napoli non ha osato contro una Juve intimorita?

Anche Emanuele Gamba, su Repubblica, mette in evidenza lo scarso coraggio del Napoli protagonista di una partita incomprensibile.

E se poteva starci che la Juve avesse dei pensieri grigi in testa, perché il Napoli non ha invece sfruttato la leggerezza che poteva permettersi il lusso di ostentare?

La Juve è sembrata molto bloccata, anche se McKennie e Kulusevski hanno portato un po’ d’energia: ma l’idea che ha dato è stata quella di una squadra molto cauta, attenta fino all’esagerazione a non ricascare nelle castronerie di San Siro. Il Napoli è dunque doppiamente colpevole per non averne approfittato. Più che remore aveva limiti e non li ha mai sfidati, finendo per rincuorare la Juventus, restituirle fiducia, invitarla a tornare in sé.