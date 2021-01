Repubblica: Fiorentina-Napoli, Mertens dovrebbe giocare mezz’ora nella ripresa

Per Mertens la sfida contro la Fiorentina sarà una prova generale prima della finale di Supercoppa contro la Juventus

La sfida di domani contro la Fiorentina è per il Napoli una prova generale per la partita che si disputerà il 20 contro la Juve per la finale di Superpcoppa, proprio per questo è tanto atteso il rientro di Dries Mertens.

Il Napoli, scrive Repubblica, ha atteso il rientro dell’attaccante belga per risolvere il difficile periodo di appannamento

Dovrebbe ritagliarsi spazio nella ripresa, una mezz’oretta o forse qualcosa di più per testare le condizioni della caviglia sinistra, infortunata il 16 dicembre a San Siro contro l’Inter.