Repubblica: De Laurentiis è infuriato, ma la panchina non è in bilico

Repubblica racconta oggi della rabbia del presidente De Laurentiis dopo la sconfitta contro il Verona

De Laurentiis era “infuriato”, ma non al punto di intervenire a gamba tesa come fatto in passato.

Non esistono riflessioni in corso sul futuro della panchina, insomma. Non per adesso, almeno, dato che gli allenatori sono sempre in bilico e vale pure per Ringhio