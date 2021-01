Prandelli: «Chiedo scusa ai tifosi, abbiamo subito 6 tiri e abbiamo preso 6 gol, tutti imparabili»

A Dazn: «La fotografia della partita è il terzo gol: Insigne non può uscire in mezzo a cinque. Una squadra non può prendere gol così»

Nel post partita di Napoli-Fiorentina, ai microfoni di Dazn, il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli.

“Vince la tecnica, i tempi di gioco, ma i primi gol li abbiamo presi quando avevamo la palla. Abbiamo sbagliato, abbiamo perso 6-0 senza neanche un ammonito e la cosa mi fa riflettere. E’ difficile commentare la partita. Abbiamo subito 6 tiri in porta e abbiamo preso 6 gol, tutti imparabili. Chiedo scusa ai tifosi, non mi era mai capitato . Bisogna lavorare e stare zitti”.

Più arrabbiato o deluso?

“Quando perdi e perdi di brutto devi avere una reazione caratteriale. All’inizio l’abbiamo avuta, ma poi abbiamo concesso troppo. Loro sui tempi e la tecnica sono bravissimi, ma noi siamo mancati completamente. L’emblema della partita è il terzo gol, Insigne non può uscire in mezzo a cinque. La fotografia è quella“.

“Paradossalmente nella partita ho visto cose buone, ma in quella zona di classifica in cu i siamo non si può pensare solo a costruire e a trovare soluzioni in fase offensiva. In cinque contro uno, come nel terzo gol, una squadra è assurdo che prenda gol”.