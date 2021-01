Pirlo: «La partita con il Napoli viene al momento giusto. Non è un bivio, siamo qua per vincere»

Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha presenta Juventus-Napoli di Supercoppa in conferenza stampa.

Che squadra è il Napoli?

Quanta voglia c’è di riscattare la partita di domenica? Gioca Szczesny?

Cos’ha avuto Demiral?

Può giocare Kulusevski dall’inizio?

«Non lo so, adesso vediamo come recuperano tutti i giocatori dalla partita di mercoledì. Vediamo che recupera meglio, un’idea ce l’ho già in testa ma vediamo domani».

La Juve non è più ambiziosa?

Come state vivendo questi giorni?

Questo è un bivio?

«Questi giorni li vivo bene, sono abituato. Mi dispiace soprattutto per i giocatori che magari sono stati tirati in ballo, magari attaccando giocatori giovani che non andavano attaccati. Preferisco che attacchiate me e non loro. Ma questo non è un bivio, siamo qua per vincere».