Pioli: “Tanti rigori per il Milan? Prendiamo anche tanti pali, siamo spesso in area”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato il prossimo impegno di campionato contro l’Atalanta in conferenza stampa.

L’Atalanta è forte, bisogna far loro i complimenti, sono due anni che vanno in Champions e stanno facendo un grandissimo lavoro. Servirà una gara d’intensità per provare a vincere. Stanno facendo un lavoro incredibile, sarà una gara fisica visto che si affrontano le prime due squadre per contrasti.

Sono contento di avere Theo Hernandez a disposizione, forse aveva bisogno anche di un po’ di riposo. Mandzukic si è inserito subito, fisicamente l’ho trovato molto bene e con tanta voglia. Possiamo metterlo subito dentro. Può giocare anche con Ibrahimovic, ma sul ruolo andranno fatte valutazioni un po’ alla volta. Tomori mi ha impressionato positivamente. Rebic e Krunic non vedevano l’ora di tornare. Ringrazio la società che si è fatta trovare pronta, il nostro obiettivo resta di arrivare tra le prime quattro ed è una corsa a sette squadre. Ha dimostrato di credere in questo progetto facendo degli sforzi.

Noi tanti rigori? Stiamo spesso in area, abbiamo anche preso tanti pali. Ho grandissimo rispetto degli arbitri, stanno facendo il massimo. Al derby ci pensiamo dopo la partita con l’Atalanta. Ora abbiamo più convinzione nei nostri mezzi, questo è dovuto alle prestazioni e ai risultati che sono stati un valore aggiunto in questa crescita.