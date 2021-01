Pioli: “Nel nostro mestiere essere sotto pressione significa essere arrivati ad un certo livello”

Il tecnico non teme le pressioni

“Nel nostro mestiere è un privilegio essere sotto pressione, significa essere arrivati ad un certo livello, ben vengano. Le pressioni esterne le conosciamo, sono più importanti quelle esterne. Noi vogliamo essere ambiziosi e vincere ogni partita, quando non ci riusciamo lavoriamo ancora di più per far sì che la situazione non si ripeta. Con le pressioni dobbiamo conviverci, siamo in un grande club ed è giusto che ci siano”