Pioli: “Ibrahimovic è molto concentrato sulla squadra e su Sanremo”

L’allenatore del Milan in conferenza: “Quello che abbiamo fatto nel 2020 non conta più nulla, non abbiamo vinto nulla e dobbiamo essere ancora ambiziosi”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato in conferenza stampa la partita col Benevento.

Servirà giocare bene contro il Benevento, sarà una gara difficile. Un anno fa cominciavamo a costruire gettando le basi, ora le fondamenta ci sono ma dobbiamo continuare a crescere. Ora si riparte con grande entusiasmo e fiducia, dobbiamo continuare ad allenarci bene.

Ibrahimovic sta bene e proverà a rientrare il prima possibile. Non vede l’ora di esserci ma serve cautela. È molto concentrata sulla squadra come per Sanremo, aveva già avvisato il Milan e coglierà anche questa occasione per dimostrare che non mollerà un centimetro. Quando è arrivato ha dato la scossa di cui la squadra aveva bisogno. Pensiamo a quello che dobbiamo fare, sarebbe fantastico poter giocare con i tifosi. Tonali è un ragazzo giovane, può ancora migliorare e lo farà presto.

Quello che abbiamo fatto nel 2020 non conta più nulla, non abbiamo vinto nulla e dobbiamo essere ancora ambiziosi. Inzaghi? Un attaccante come lui avrebbe trovato posto in questo Milan, ci avrebbe dato una mano.