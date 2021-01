Per The Independent Vico Equense è tra le nove destinazioni di mare da visitare in Europa nel 2021

Una delle attrattive, oltre alle piccole spiagge con vista sul Vesuvio, è il cibo. Consigliato la Torre del Saracino e la pizza a metro

The Independent inserisce Vico Equense tra le nove destinazioni di mare da visitare in Europa nel 2021. Le altre sono Sopot (Polonia), Tarifa (nel Sud della Spagna), le isole Aran (Irlanda), Varna (in Bulgaria), la riviera Albanese, l’Isola di Mull (Scozia), Mentone (Francia) e Lisbona.

Della cittadina della costiera gli inglesi scrivono che ha poche spiagge, che sono

“piccole alcove e scogli, spesso di ciottoli, dove i bagnanti più determinati possono parcheggiare il loro asciugamano e assaporare la vista del Vesuvio in lontananza”.

Cosa che fa parte del fascino della zona. Ma c’è anche il cibo a meritare una visita.

“I buongustai possono scegliere tra il due stelle Michelin Torre Del Saracino (che ha un piccolo tratto di ciottoli di fronte), o un’umile pizza a metro, dove – sì, avete indovinato – le fette vengono vendute al metro. In realtà, è possibile trovare tutta una serie di pizze qui – è sede di un festival annuale della pizza di tre giorni, dopo tutto”.