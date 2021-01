Pedullà: Sarri ha un ricco contratto con la Juve, ma la tentazione Roma c’è

Alfredo Pedullà grande esperto di calciomercato e sempre molto attento a ciò che accade a Maurizio Sarri è tornato a parlare dell’ex allenatore della Juve sul suo sito oggi,

fino a giugno ballano, penale compresa, sei milioni netti che sono tanti soldi. Sarri ha voglia di tornare in pista anche se in corsa è una situazione diversa rispetto al privilegio di avviare il lavoro fin dall’inizio, a maggior ragione in una stagione di impegni ravvicinati. E’ chiaro che l’aspetto economico può fare la differenza visto che sono in ballo tanti soldi: il club eventualmente interessato dovrebbe passare attraverso una risoluzione ben pagata oppure dovrebbe mettere sul tavolo sei milioni a stagione