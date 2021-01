Pedullà: Malcuit al Parma, manca solo l’ok del calciatore

Kevin Malcuit e il Parma, operazione calda da venerdì. Manca soltanto l’ultimo via libera di Malcuit, per il Napoli non ci sono problemi. Quindi non si è riscaldata oggi, esattamente come ci aveva pensato la Fiorentina prima di virare decisamente su Andrea Conti. Ora non ha più senso di parlare di Malcuit in orbita viola, lo può fare soltanto chi si è accorto ora che le percentuali sono in ribasso.