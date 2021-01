Paratici: “Sapevo che Mandzukic sarebbe tornato ad alti livelli”

Fabio Paratici, capo dell’area sportiva della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della sfida con l’Inter.

Sono da 11 anni qui, abbiamo giocato tantissimi Inter-Juve: è un peccato che non ci sia la gente. Conte ha fatto la storia della Juve, prima da giocatore e poi da allenatore, io personalmente posso solo ringraziarlo. Gli vogliamo bene come persona, sono stati tre anni fantastici. Ora ognuno cercherà di fare il meglio per la propria squadra. È una partita di cartello del campionato italiano, non per niente si chiama Derby d’Italia.

Vidal è un grandissimo giocatore, è una persona che ha dato tanto alla Juve. Le stagioni passano, si va avanti e ognuno prende la propria strada ma gli vogliamo bene, è stato un protagonista importante.

Siamo contenti per Manduzkic che torna al livello che gli compete, aveva fatto una scelta di vita per il Qatar ma è un tipo competitivo, in cuor mio sapevo che sarebbe tornato a giocare in un campionato importante perché ha il carattere per una grande squadra.

Attaccante da comprare? Ci stiamo guardando intorno, non crediamo di averne particolarmente bisogno, la rosa è competitiva e completa. Se capiterà l’occasione la coglieremo come sempre, ora aspettiamo. Non abbiamo fretta di fare qualcosa.