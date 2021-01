Ounas al Crotone, proseguono le riflessioni del giocatore

Il giocatore, di proprietà del Napoli, è in prestito al Cagliari che ha dato il via libera per la sua partenza. La speranza è che accetti il Crotone

Il Crotone aspetta la risposta di Adam Ounas, che intanto riflette sulla destinazione. Il giocatore, di proprietà del Napoli, è in prestito al Cagliari che ha dato il via libera per la sua partenza. La speranza di tutte le parti coinvolte è che il francese possa accettare il Crotone, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito.