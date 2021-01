Ospina: «Vincere lo scudetto è ancora possibile. Abbiamo una grande squadra»

Il portiere del Napoli, David Ospina, ha rilasciato un’intervista a Sportitalia in cui ha commentato anche le differenze tra Rino Gattuso e Carlo Ancelotti.

“Penso che tutti gli allenatori hanno la loro maniere di gestire. Con Ancelotti c’è un grande rapporto perché mi ha dato l’opportunità di venire a Napoli . Con Gattuso vediamo questa grinta e fiducia che lui dà per vincere e fare il meglio possibile. Noi giocatori dobbiamo prendere il meglio di tutti gli allenatori che passano nella nostra carriera”.

Sulla Supercoppa:

“ E’ una partita molto importante. Vincere un trofeo sempre porta fiducia . Ora pensiamo prima alla Fiorentina e dopo pensiamo a preparare la finale. La Fiorentina è una squadra con qualità con giocatori che hanno esperienza. Noi dobbiamo fare bene il nostro lavoro. Faremo il massimo per prendere questi tre punti. La prima cosa è pensare partita dopo partita. Dopo la finale, che è il primo obiettivo della stagione, penseremo all’Europa League”.

Ospina non ha escluso lo scudetto dagli obiettivi ancora raggiungibili dal Napoli.

“Faremo il massimo per vincere il campionato e portare l’allegria ai tifosi napoletani. Vincere uno scudetto sarebbe bellissimo per quello che si vive qui a Napoli. Manca ancora tanto al termine del campionato, vincerlo è ancora possibile. Se quando sei calciatore non pensi di vincere e meglio che smetti di fare calcio. Abbiamo una grande squadra e possiamo sognare”.