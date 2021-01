Milik, chiusa la pista Juve. De Laurentiis lo cederebbe all’OM per 5-6 milioni e una percentuale su una futura rivendita

Secondo Ciro Venerato è quasi impossibile un arrivo dell’attaccante polacco alla Juve, non solo in questa sessione di gennaio, ma anche per giugno

Sempre più complessa la situazione di Milik in casa Napoli. L’attaccante polacco è in forte contrasto con la società, oltre che essere fuori dai piani tattici dell’allenatore che non lo considera parte effettiva della rosa. La pista Juve sembra essersi definitivamente arenata, non solo per questa sessione di mercato, ma anche per giugno. Intanto il presidente De Laurentiis continua a chiedere 15 milioni per la sua cessione nonostante sia in scadenza di contratto, cifre considerati inconcepibili da Atletico e Marsiglia che invece sarebbero interessate a Milik.

Soprattutto André Villas-Boas lo considera la prima opzione per il suo attacco

“Non è l’unica opzione, ma forse la più difficile da raggiungere perché è un giocatore importante. Parleremo di nuovo con il proprietario per vedere cosa possiamo fare in merito a questa finestra di trasferimento “.

Secondo quanto ha riporta l’esperto di calciomercato della Rai Ciro Venerato il Napoli vorrebbe darlo al Marsiglia ma la distanza resta importante: De Laurentiis gradirebbe 5-6 milioni e una percentuale su una futura rivendita, con l’OM che non apre a questa soluzione.