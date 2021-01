Meret: “Mi piacerebbe avere più continuità, ma sono contento”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha concesso un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.

Spero in un 2021 positivo sotto tutti i punti di vista. Per la squadra e per la gente. Per quanto riguarda me mi farebbe piacere avere più continuità ma sono comunque contento.

Bakayoko ha fatto un gol importantissimo. Ci siamo rifatti della sconfitta con lo Spezia. Ora abbiamo bisogno di trovare continuità di risultati. Abbiamo perso giocatori importanti negli ultimi mesi ma la rosa è importante quindi chi scende in campo è sempre all’altezza. La sconfitta che ci ha fatto più male è stata quella con l’Inter. Gara equilibrata dove abbiamo creato tanto. Anche con lo Spezia la delusione è stata tanta. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta.

Non esistono gare facili soprattutto in questo momento. Con l’Empoli dovevamo concretizzare di più ed essere più concentrati nei gol subiti, che comunque sono stati molto belli. Errori miei sui due gol? Sono stati due “palo-gol” e credo fossero tiri difficili da parare.

Il pranzo è stata una bella occasione per stare insieme e staccare dopo tanti allenamenti di seguito. Un giorno di scarico ci stava, oggi abbiamo ripreso ad allenarci per la Fiorentina.

Giocare alle 12.30 non è un problema. Non cambia granché rispetto ad altri orari. Noi comunque ci prepariamo al meglio. Fiorentina? Faremo il nostro gioco ma dovremo stare attenti. Hanno qualità a centrocampo e in attacco. Offensivamente dovremo creare tanto come sempre.

Mercoledì sarà una grandissima sfida. Loro stanno passando un periodo positivo e quindi sarà una gara durissima. Noi però vogliamo vincere un altro trofeo. Perché alzare trofei ti dà fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. Non avere il pubblico allo stadio fa un effetto negativo, sono fondamentali per noi e tutto il movimento.

L’affetto della gente fa sempre molto piacere, qui a Napoli la gente è molto attaccata ai propri idoli e quindi a noi calciatori, è una cosa molto bella per noi. Dobbiamo vivere tutto con equilibrio, quando arrivano critiche non dobbiamo ascoltarle troppo, così come i complimenti non vanno presi troppo sul serio. Europei? Ci crediamo, abbiamo fatto tante vittorie e trovato continuità.