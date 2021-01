Marotta: “Lukaku non è aggressivo, ma non è stato uno spot positivo per il calcio”

Ai microfoni di Dazn, prima di Inter-Benevento, ha parlato l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta. Ha commentato la semi-rissa tra Ibra e Lukaku nel derby di Milano.

“Le immagini sono sotto gli occhi di tutti. Conoscendo Lukaku posso dire che non è una persona aggressiva ma non è stato uno spot positivo per il calcio. Noi dirigenti abbiamo l’obbligo di educare i tesserati ad evitare questi comportamenti”.

“Siamo in un momento di difficoltà a livello societario e ci siamo compattati come area sport. L’aspetto dei contratti diventa complementare: c’è rispetto per i ragazzi da parte nostra e non nascondo che abbiamo avuto modo di parlare con i loro agenti, ma è un problema che affronteremo più avanti, sapendo di contare su grandi professionisti, così come loro sanno di poter contare su una società molto seria”.