Mancini: «Mi aspettavo di più dal Napoli, pensavo fosse il suo anno»

Alla Gazzetta: «Per noi Insigne è unico. Per come lega la squadra è il meno sostituibile. Inter e Juve le favorite, ma il Milan può arrivare in fondo»

Sulla Gazzetta dello Sport una lunga intervista al ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini. Il tema principe è Inter-Juve, ma il tecnico tocca anche altri argomenti. Come quello relativo al capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Mancini lo definisce unico e insostituibile.

«Per noi Lorenzo è unico. Per il ruolo di raccordo, per come lega la squadra è il giocatore meno sostituibile».

Quanto al campionato, Mancini dichiara:

«Inter e Juve sono le più attrezzate, restano le favorite, ma non significa che vinca di sicuro una delle due. Il Milan, per esempio, può anche arrivare in fondo. Ormai bisogna prenderne atto. Non mi aspettavo che facesse così bene. Non si vince così tanto per caso».

E sul Napoli:

«Mi aspettavo di più dal Napoli, pensavo fosse il suo anno. Mi piace la Roma: giovani e qualità. Occhio all’Atalanta, ripartita forte. E alla solita Lazio. Vedo un gruppo compatto in testa».