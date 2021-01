Lombardia, la Moratti fa marcia indietro e abbandona l’idea dei vaccini in base al Pil

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti fa marcia indietro sui vaccini. Nella lettera inviata al commissario Arcuri sparisce il criterio della ripartizione delle dosi alle Regioni in base al Pil, proposta che aveva scatenato le polemiche nei giorni scorsi. Lo riporta La Stampa.

“Niente più vaccini in base al contributo che le regioni danno al Pil italiano. In ventiquattr’ore la Lombardia fa marcia indietro e, nel produrre la tanto dibattuta lettera al commissario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri, con un colpo di spugna elimina la pietra dello scandalo, cioè la richiesta trapelata lunedì di rifornire la Lombardia di un maggior numero di dosi perché è la regione che più contribuisce al Pil della nazione. La lettera scritta e firmata dalla vicepresidente e assessora al Welfare Letizia Moratti è stata inviata ieri sera poco prima dell’incontro in Conferenza Stato-Regioni, nel corso della quale si è affrontato proprio il tema dei vaccini”.