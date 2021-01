Le partite interne si confermano elemento di debolezza della formazione: è la quarta sconfitta tra le mura di casa. Due volte ha perso in trasferta

L’Everton perde in casa col Newcastle. I Toffees di Ancelotti hanno perso 2-0 in casa contro il Newcastle. Evidenziando che le partite interne sono il tallone d’achille della squadra giunta alla quarta sconfitta a Goodison Park: contro Manchester United, Leeds, West Ham e oggi Newcastle. In trasferta, l’Everton ha perso solo due volte. La squadra di Bruce ha vinto grazie alla doppietta nella ripresa di Callum Wilson. Oggi la squadra ha abbandonato la disposizione con quattro centrali in difesa, è tornata all’antico con i due cursori sulle fasce: Coleman e Digne. L’Everton è settimo con due partite da recuperare. Ma la sconfitta ferma la scalata della squadra verso le posizioni di vertice.