Insigne: «Stiamo lavorando duramente con il mister per tornare alla serenità e al nostro calcio»

A Dazn: “Oggi era importante vincere per preparare bene la Supercoppa con più serenità. L’avversario però è diverso, ha grandi campioni e dobbiamo prepararla al meglio”

Ai microfoni di Dazn, dopo Napoli-Fiorentina, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne.

Quando vedi la Fiorentina vedi rosso.

“Sono contento perché raggiungere traguardi con questa maglia per me è un orgoglio, da napoletano, al di là dei record sono contento per la vittoria. Era importante vincere oggi e abbiamo giocato da squadra, abbiamo fatto una grande partita”.