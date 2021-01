Il Napoli è il 19° club in Europa per ricavi, è terzo in Italia

Il portale specializzato Deloitte ha stilato la solita classifica delle squadre in base ai ricavi generati nell’ultimo anno. Juve (10°) e Inter (14°) precedono gli azzurri

Il portale specializzato Deloitte ha riproposto la sua Football League, in cui mette in classifica le prime venti squadre d’Europa per ricavi e il Napoli rientra al 19° posto. Di seguito, la classifica completa (i valori sono espressi in milioni di euro).

Barcellona 715,1 Real Madrid 714,9 Bayern Monaco 580,4 Liverpool 558,6 Mancheste City 549,2 Paris Saint-Germain 540,6 Chelsea 469,7 Tottenham 445,7 Juventus 397,9 Arsenal 388 Borussia Dortmund 365,7 Atletico Madrid 331,8 Inter 291,5 Zenit San Pietroburgo 236,5 Schalke 04 222,8 Everton 212 Lione 180,7 NAPOLI 176,3 Eintracht Francoforte 174