Il Comune di Napoli affronta finalmente il problema degli alberi ed esternalizza la loro manutenzione

Sul Cormez. Indetta una gara per affidare il servizio per un anno (valore 881.326 euro). La città è stata divisa in cinque lotti. La motivazione: manca il personale

Il Comune di Napoli mette finalmente mano alla questione della manutenzione degli alberi in città. Quegli alberi che spesso sono stati dei killer. Che spesso, in giornate di forte vento, hanno spinto il sindaco de Magistris a chiudere parchi, cimiteri e, soprattutto, scuole, per il pericolo che un albero potesse travolgere qualcuno ed ucciderlo, come è accaduto già. Come è accaduto anche per i cornicioni dei palazzi pericolanti.

Grazie ai finanziamenti per il verde ricevuti dalla Città metropolitana, scrive il Corriere del Mezzogioeno, il servizio Verde del Comune di Napoli ha indetto una gara per assegnare la manutenzione degli alberi di alto fusto per un anno. Il valore del bando è di 881.326 euro. La città è stata divisa in cinque lotti.

Nella determina che prevede la gara è spiegata la motivazione per cui il Comune ha deciso di esternalizzare il servizio.

«La manutenzione non può essere effettuata in maniera esclusiva dal personale giardiniere specializzato addetto alle potature in quanto impegnato nell’esecuzione di lavori urgenti, volti all’eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità, e per la carenza di automezzi provvisti di unità aerea per l’elevazione».