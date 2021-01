Il Barcellona mette in cassa integrazione 176 tecnici della mitica “cantera”

Il club, considerato che il calcio minore in Catalogna è fermo ormai da ottobre, cerca di risparmiare quel che può

C’era una volta la mitica “cantera” del Barcellona, che tanti campioni ha sfornato nel corso degli anni. E chissà se la sua leggenda sopravviverà alla crisi. Il Barcellona ha deciso di ricorrere all’Erte (expediente de regulación temporal de empleo), una sorta di cassa integrazione, per i suoi tecnici di base. Gli allenatori delle giovanili.

Secondo quanto riportato da Cadena Ser, e ripreso da Calcio e Finanza, per ben 176 tecnici di base si applicherà un Erte del 50%, con la società catalana che garantirà la copertura fino all’85% degli stipendi.

Il club, considerato che il calcio minore in Catalogna è fermo ormai da ottobre, cerca di risparmiare quel che può. Ma questo nuovo Erte non è stato negoziato e viene applicato unilateralmente adducendo cause di forza maggiore. Il Comitato Aziendale del club non ha accolto bene la notizia. Già alla fine di novembre il Barça aveva concordato con i sindacati un altro Erte per 77 lavoratori del club.