Assalto al campo di allenamento del Marsiglia, arrestati 25 tifosi

Radio Montecarlo ha raccontato la turbolenta mattina all’OM dove un gruppo di tifosi ha invaso il centro e appiccato un incendio chiedendo le dimissioni del presidente

Radio Montecarlo ha raccontato degli incidenti in corso al centro di allenamento del Marsiglia, poche ore prima della partita tra OM e Rennes, dove alcuni fan furiosi hanno forzato l’ingresso lanciando fumogeni e fuochi d’artificio incendiando un cipresso vicino all’edificio

Al momento non è chiaro se vi siano o meno i calciatori del Marsiglia all’interno del campo di allenamento

RMC reporting that certain supporters have successfully broken into the Marseille training ground – currently unclear whether the Marseille players are at the training ground or not – usually they are hours before a matchday. OM play Rennes tonight. — Get French Football News (@GFFN) January 30, 2021

Non è chiaro il motivo per cui i tifosi si siano scatenati con tale rabbia nei confronti della società e della squadra, ma l’ipotesi è che siano arrabbiati per i risultati. Possibile che chiedano la partenza dell’attuale Jacques-Henri Eyraud

Why are Marseille fans currently rioting & breaking into their club’s training centre?

– Angry with team’s current form: had been in a title race in November, now have an outside chance at UCL qualification

– Want President Jacques-Henri Eyraud out, viewed as Parisian pretender — Get French Football News (@GFFN) January 30, 2021

Radio Montercarlo riporta ancora che vi sarebbero stati 25 arresti tra i tifosi da parte delle forze dell’ordine intervenute

Training centre vandalised by Marseille fans who penetrated it earlier this afternoon – 25 arrests made by police, according to RMC. pic.twitter.com/Y4ir7ZJN2q — Get French Football News (@GFFN) January 30, 2021

Al momento la situazione è calma al centro di addestramento, dove la polizia in tenuta antisommossa controlla l’accesso dove i tifosi hanno lasciato alcune scritte contro la presidenza