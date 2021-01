Gotti: “È una partita che non meritavamo di perdere”

Nel post partita di Udinese-Napoli, ai microfoni di Sky l’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti.

“C’è un grande dispiacere nel perdere una partita al 90′, ti pesa molto di più nell’immediatezza. E’ una partita che non meritavamo di perdere. Abbiamo giocato un buon primo tempo concedendo relativamente poco al Napoli rispetto alla loro qualità. La squadra non meritava di perdere, ha fatto tante cose bene”.

Si aspetta un confronto con la società?

“Non lo so, non ho nessun segnale di questo tipo”.

La squadra ha dato una risposta, però…

Le attenuanti sono tantissime.

Non ho bisogno di attenuanti, ho bisogno di fare punti. Di certo non siamo stati aiutati dalla buona sorte in campionato, nemmeno oggi. Abbiamo creato parecchie occasioni e non siamo riusciti a fare gol. Pensi di avere la sensazione che anche il Napoli faccia fatica a farti gol, poi perdi la partita e sei estremamente dispiaciuto. Ci sono partite in cui meriti di perdere, non è questo il caso”.