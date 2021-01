Gazzetta: “Napoli: poco coraggio, poca iniziativa, poca cazzimma”

“Gattuso avrebbe dovuto aggredire la Juventus sfruttando la sua vulnerabilità. Il suo 4-2-3-1 non prevede sorprese, se non nella prudenza”

Luigi Garlando, nella cronaca della Gazzetta, punta l’indice sullo scarso coraggio di Gattuso e del suo Napoli.

Proprio perché aveva davanti una squadra ferita, il Napoli avrebbe dovuto aggredirla subito, giocando sulla sua fresca vulnerabilità. È stata la grande colpa della serata: poco coraggio, poca iniziativa, poca cazzimma (un solo ammonito). Ha consentito alla Juve di prendere coraggio con il pallone tra i piedi e di crescere davanti a un Napoli ritirato che si è fatto avanti solo in svantaggio. Troppo tardi. Troppo poco.

Il 4-2-3-1 di Gattuso non prevede sorprese, se non nell’atteggiamento. Esageratamente prudente, come se i 6 gol alla Fiorentina li avesse fatti Pirlo.