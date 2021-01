Gazzetta: il tweet del Napoli è un atto dovuto per frenare le indiscrezioni sul toto-allenatore

Il presidente ha ritenuto di intervenire per riportare un tantino di serenità nell’ambiente, scosso dagli ultimi risultati e, soprattutto, dalle critiche

La Gazzetta dello Sport definisce il comunicato emesso ieri dal Napoli, che ha ribadito la fiducia in Gattuso, come di “un atto dovuto”.

“Un atto dovuto, o quasi, il tweet, che si è reso necessario per mettere fine alle tante indiscrezioni circolate in questi giorni sul futuro dell’allenatore e sul suo probabile esonero, oltre che alla lunga lista di nomi di probabili sostituti, diffusa dai media. Il presidente ha ritenuto di intervenire per riportare un tantino di serenità nell’ambiente, scosso dagli ultimi risultati e, soprattutto, dalle critiche che hanno movimentato il dopo Supercoppa e la figuraccia di Verona”.