Gazzetta: Giuntoli studia anche Kieran Tierney per la fascia del Napoli

In pole c’è Emerson Palmieri, ma Tierney, essendo più giovane, potrebbe risultare più appetibile agli occhi di Aurelio De Laurentiis

Kieran Tierney, il difensore dell’Arsenal cresciuto nelle giovanili del Celtic, è stato accostato al Napoli per questa sessione di mercato. Il profilo del mancino è interessante, come riporta la Gazzetta dello Sport, finora ha collezionato 22 presenze in tutte le competizioni in cui ha realizzato una rete e tre assist per i compagni.

Al momento, Gattuso ha a disposizione Mario Rui e Ghoulam, entrambi mancini, ma nessuno dei due l’ha convinto, finora, tant’è che nella prima parte della stagione, ha utilizzato Hysaj, che è un destro, sulla fascia sinistra.

Gli altri nomi per il reparto sono Emerson Palmieri del Chelsea e Junior Firpo del Barcellona. La preferenza al momento cade sull’esterno italiano, ma Tierney, essendo più giovane, potrebbe risultare più appetibile agli occhi di Aurelio De Laurentiis