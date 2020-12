Mattino: Emerson Palmieri, il Chelsea chiede 15 milioni, troppi per il Napoli nel mercato di gennaio

L’idea potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto fino a fine stagione, se gli inglesi si accontenteranno di cifre più basse. In alternativa si cercherà una soluzione low cost

Sul mercato, il Napoli punta ad Emerson Palmieri, terzino brasiliano del Chelsea. Il problema, però, scrive il Mattino, è il prezzo.

“A questo punto, però, il problema è il prezzo, visto che il Chelsea non intende scendere sotto i 15 milioni di costi fissi ai quali andrebbero sempre aggiunti ulteriori bonus. Si tratta di un investimento importante che il Napoli non sembra disposto ad affrontare, almeno in questa sessione invernale del mercato. Ecco perché l’idea potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto a fine stagione, ma solo se gli inglesi si dovessero accontentare di cifre più basse”.