Gattuso: «Siamo soddisfatti della nostra partita. I rigori si possono sbagliare»

Il tecnico del Rino Gattuso ai microfoni della Rai dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa contro la Juve

Cosa hai detto a Insigne al fischio finale?

Vi è mancato un po’ di coraggio e qualità

Avete avuto un approccio differente rispetto alla finale di sette mesi fa

«Sette mesi fa la partita è stata uguale, anzi forse abbiamo sofferto di più, oggi non ricordo azioni pericolose, siamo stati un po’ sfortunati sul calcio piazzato del primo gol. Siamo una squadra importante e quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. Quando si giocano delle finali ci sta. Poi, non voglio fare polemiche, ma era difficile giocare in un campo come questo. Non è una scusa però per giustificare la sconfitta»