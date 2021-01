Gattuso: «Pirlo? Ha preso più schiaffi da me che dal padre, ma abbiamo la stessa filosofia di gioco»

In conferenza stampa, alla vigilia di Juventus-Napoli finale di Supercoppa, Rino Gattuso si è soffermato sul rapporto con l’allenatore bianconero Andrea Pirlo.

«Abbiamo cominciato a giocare presto in Nazionale. Abbiamo vinto tutto quello che dovevamo vincere. E’ stato molto importante per la mia carriera, l’ho aiutato anche io, c’è una grande amicizia, abbiamo condiviso tante cose dentro e fuori dal campo. C’è un grande rapporto. Domani è una partita di calcio, spero di dargli un rammarico, ma vinca il migliore. Ha preso più schiaffi da me in vent’anni che da suo padre».