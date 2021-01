Gattuso: “Musso ha tenuto in piedi l’Udinese, poi l’errore ha portato l’1-1. Siamo stati bravi e fortunati”

In conferenza stampa: “Abbiamo fuori giocatori importanti, vincere partite così difficili fa capire che la rosa è importante”

Dopo la vittoria sull’Udinese alla Dacia Arena, Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa.

Il Napoli ha il merito di averci creduto?

“Sull’1-0 abbiamo avuto 3 palle gol, Musso ha tenuto in piedi l’Udinese, poi l’errore ha portato l’1-1. Lasagna ha profondità con la velocità, De Paul abbina qualità e velocità, potevamo anche prendere gol viste le loro caratteristiche in ripartenza, ma abbiamo trovato la zampata. Qui non è mai facile. Sapevamo che era dura, ancora di più dopo il ko rocambolesco con lo Spezia. Abbiamo rischiato più del solito, l’Udinese ci ha tirato tanto in porta rispetto al solito, siamo stati bravi e stavolta anche fortunati”.

Su Rrahmani:

“Dispiace, era alla prima da titolare, non ha fatto bene, era in difficoltà ed era giusto così, avevo il dovere di non farlo rischiare”.

La sconfitta con lo Spezia vi ha tolto qualcosa?

“Con lo Spezia se la rigiochi 100 volte la vinci per 99 volte! Da quando faccio l’allenatore non avevo mai visto 33 tiri in porta e 13 palle gol senza segnare. Abbiamo fuori giocatori importanti, vincere partite così difficili fa capire che la rosa è importante. Dobbiamo essere bravi a essere cattivi, giochiamo spesso bene ma ci manca qualcosa sotto porta”.