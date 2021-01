Gasperini: «Abbiamo preso gol un po’ balordi, ma la squadra è in buona salute»

A Sky: “Se la Lazio ha trovato la chiave per metterci in difficoltà? Ho qualche dubbio, visto i risultati che ci sono stati”

Ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta contro la Lazio, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini.

Non perdevate dal 28 novembre. Hanno pesato le assenze?

Ilicic è mancato?

Vi hanno fatti faticare molto a recuperare la palla. Vi hanno fatti correre a vuoto.

“La Lazio ha trovato la chiave per metterci in difficoltà? Ho qualche dubbio, visto i risultati che ci sono stati. C’è da dire che Reina è uno dei migliori in questo aspetto, ti permette di giocare con l’uomo in più da dietro. Se vuoi pressare anche il portiere rischi di scoprirti. Questo la Lazio lo fa bene, ma noi non abbiamo subito situazioni difficili sotto questo aspetto”.