Galeone: «Il Napoli è l’unica scelta che non rifarei in carriera. Fu un errore di presunzione»

Nell’intervista rilasciata a Il Mattino, Giovanni Galeone parla anche dell’esperienza avuta sulla panchina del Napoli, nella stagione 1997-98. La definisce una scelta che non rifarebbe.

« È stata l’unica scelta che non rifarei in tutta la mia carriera. Lo definisco un errore di presunzione. Andare in una squadra dalla quale Mazzone era scappato era una follia».

A volere che Galeone allenasse il Napoli c’era stato, in passato, anche Maradona, ma poi non se ne fece nulla.

Ma tutto sfumò.

«Avevo parlato con Moggi e sembrava tutto fatto. Avrebbero dovuto mandar via Bianchi, e invece mandarono via i giocatori. Ovviamente ci sono rimasto molto male, ma il rapporto personale era con Diego. Quando lo affrontavo con le mie squadre non lo facevo marcare. Mi dicevo: ho la possibilità di vederlo dal vivo, non posso perdermi lo spettacolo. Quando ho saputo della sua morte è stato un dolore

immenso».